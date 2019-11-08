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САП сообщила о подозрении судье из Сум

Новости » Общество     08.11.2019 - 21:59
САП сообщила о подозрении судье из Сум
Фото: Назар Холодницкий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Судья получил 2 тыс. долларов взятки

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщила о подозрении судье Заречного районного суда (Сумы), которого уличили в получении взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение САП в Facebook.

Сообщается, что судье инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины.

"Руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о подозрении судьи Заречного районного суда г. Сумы, уличенного в получении 2 тыс. долларов неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, судья высказал просьбу предоставить неправомерную выгоду гражданину за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности.

Напомним, в Сумах правоохранители разоблачили судью местного суда на получении неправомерной выгоды за принятие решения по двум делам об административных нарушениях. Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством САП разоблачили судью Заричанского районного суда на получении взятки в размере 2 тыс. долларов. Во время обысков правоохранители изъяли получении судьей денежных средств. За взятку судья обещал принять судебное решение по двум делам об административных правонарушениях на пользу виновника.

Как сообщало РБК-Украина, 23 октября САП открыла уголовное дело исходя из изложенных в СМИ фактов о взятки в финансовом комитете Верховной рады. в частности, речь идет о том, что 11 членов парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики якобы получили по 30 тыс. долларов за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

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Новости Украины взяткаСАП
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