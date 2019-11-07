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В Сумах судью уличили в получении взятки

Новости » Происшествия     07.11.2019 - 12:28
В Сумах судью уличили в получении взятки
Фото: изъятые средства (facebook / sap.gov.ua)

Судья получил 2 тыс. долларов взятки

В Сумах правоохранители разоблачили судью местного суда на получении неправомерной выгоды за принятие решения по двум делам об административных нарушениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

Как сообщается, детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством САП разоблачили судью Заречанского районного суда на получении взятки в размере 2 тыс. долларов. Во время обысков правоохранители изъяли полученные судьей денежные средства.

Отмечается, что за взятку судья обещал принять судебное решение по двум делам об административных правонарушениях на пользу виновника. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 386 УК Украины, а также отстранении судьи.

В Сумах судью уличили в получении взятки

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали врача онкологического диспансера, который за денежное вознаграждение выдал справку-направление на получение группы инвалидности. Врач требовал и получил 2 тыс. долларов за предоставление необходимой медицинской документации.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области взяли под стражу чиновника, который предлагал 100 тыс. долларов взятки детективу НАБУ за закрытие уголовного производства. Чиновника взяли под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога в 4,9 млн гривен.

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