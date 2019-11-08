САП повідомила про підозру судді із Сум

Фото: Назар Холодницький (Віталій Носач/РБК-Україна)

Суддя отримав 2 тис. доларів хабара

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомила про підозру судді Зарічного районного суду (Суми), якого викрито на отриманні хабаря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення САП в Facebook.

Заначається, що судді інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

"Керівник САП Назар Холодницький повідомив про підозру судді Зарічного районного суду м. Суми, викритого на отриманні 2 тис. доларів неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, суддя висловив прохання надати неправомірну вигоду громадянину за винесення рішення про непритягнення його до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, у Сумах правоохоронці викрили суддю місцевого суду на отриманні неправомірної вигоди за ухвалення рішення у двох справах про адміністративні порушення. Детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом САП викрили суддю Зарічанського районного суду на отриманні хабара у розмірі 2 тис. доларів. Під час обшуків правоохоронці вилучили отриманні суддею грошові кошти. За хабар суддя обіцяв ухвалити судове рішення у двох справах про адміністративні правопорушення на користь винуватця.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 жовтня САП відкрила кримінальну справу виходячи з викладених у ЗМІ фактів про хабарі у фінансовому комітеті Верховної ради. зокрема, мова йде про те, що 11 членів парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики нібито отримали за 30 тис. доларів за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем при оцінці об'єктів нерухомості.