САП согласовала обвинения нескольким главам ОГА и министру

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) согласовала обвинение одному из министров и нескольким главам областных государственных администраций. Как передает РБК-Украина, об этом руководитель САП Назар Холодницкий сообщил в эфире телеканала "Прямий".

По словам Холодницького, процесс работы над обвинением продолжается, сыщики собирают данные.

"Например, сегодня (8 июля в понедельник, - ред.) мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов - надлежащим образом вручить это подозрение. Также идет процесс согласования, обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым губернаторам, действующим пока что, судьям", - отметил руководитель САП.

Он добавил, что при наличии достаточной доказательной базы общество увидит результаты этой работы публично.

Напомним, ранее Холодницкий рассказал о перспективах уголовного преследования пятого президента Петра Порошенко. В частности, для доказательств его причастности к коррупционным преступлениям в сфере энергетики необходимо провести следствие. Заявление руководителя САП появилось после того, как руководитель компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков сообщил о совершении ряда преступлений, назвав ряд лиц, в том числе и Порошенко, указав на него как на "возможного фигуранта".