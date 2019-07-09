САП погодила звинувачення кільком головам ОДА та міністру

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) погодила обвинувачення одному з міністрів та кільком головам обласних державних адміністрацій. Як передає РБК-Україна, про це керівник САП Назар Холодницький повідомив в ефірі телеканалу "Прямий".

За словами Холодницького, процес роботи над обвинуваченням триває, детективи працюють.

"Наприклад, сьогодні (8 липня у понеділок, - ред.) ми погодили повідомлення про підозру одному з міністрів. І зараз задача детективів - належним чином вручити цю підозру. Також іде процес погодження, обговорюється процес повідомлення підозр деяким губернаторам, чинним поки що, суддям", - зазначив керівник САП.

Він додав, що за наявності достатньої доказової бази суспільство побачить результати цієї роботи публічно.

Нагадаємо, раніше Холодницький розповів про перспективи кримінального переслідування п'ятого президента Петра Порошенка. Зокрема, для доказів його причетності до корупційних злочинів у сфері енергетики необхідно провести слідство. Заява керівника САП з'явилася після того, як керівник компанії "Энергомережа" Дмитро Крючков повідомив про скоєння низки злочинів, назвавши низку осіб, в тому числі і Порошенка, "вказавши на нього як на можливого фігуранта".