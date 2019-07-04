Холодницкий заявил об опасениях по приговору Труханову

Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

САП обжалует приговор Труханову, если он не удовлетворит прокуратуру

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) может обжаловать приговор мэру Одессы Геннадию Труханову, если он не удовлетворит прокуратуру. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий в эфире "112-Украина".

Холодницкий выразил опасения, что приговор Малиновского суда не удовлетворит прокуратуру.

"У нас есть определенные опасения, но если приговор будет таким, какой нас не удовлетворит, то конечно будем обжаловать. Также и сторона защиты. Если ее не удовлетворит приговор, который вынесет суд, они также будут обжаловать", - сказал он.

Напомним, сегодня, 4 июля, в Малиновском суде зачитывают приговор Труханову. Во время заседания суд "заминировали". В связи с этим начался вынужденный перерыв, правоохранители эвакуировали посетителей и сотрудников суда. По оценкам судей, без учета таких внеплановых перерывов, чтение приговора займет примерно 25 часов.

РБК-Украина писало, что НАБУ и САП подозревают чиновников горсовета Одессы, в том числе и Труханова, в хищении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян". САП просит мэру 12 лет тюрьмы. Также прокуратура требует наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности на 3 года для его заместителя Павла Вугельмана.