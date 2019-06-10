Холодницкий рассказал о перспективах уголовного преследования Порошенко

Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

У Порошенко пока нет никакого процессуального статуса

Для доказательств причастности пятого президента Петра Порошенко к коррупционным преступлениям в сфере энергетики необходимо провести следствие. Об этом глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Холодницкий напомнил, что руководитель компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков сообщил о совершении ряд преступлений, назвав ряд лиц, в том числе и Порошенко, "указав на него как на возможного фигуранта".

"Поэтому согласно нормам УПК это было зарегистрировано в ЕРДР", - сказал Холодницкий, отметив, что по состоянию на 6 июня процессуального статуса у Порошенко нет никакого, поскольку следствие только началось.

"О каких-то результатах можно говорить, когда детективы покажут или не покажут доказательную базу. Если будут доказательства - вы об этом узнаете едва ли не первыми. Если доказательств не будет, то о принятии окончательного решения о закрытии дела вы также узнаете, это не будет сокрыто. Но чтобы сделать какие-то выводы, надо провести следствие", - добавил глава САП.

Напомним, в конце мая САП открыла уголовное производство по фактам возможной преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины, которые якобы координировались пятым президентом Украины Петром Порошенко и народным депутатом Игорем Кононенко.

Отметим, бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова подозревают в нанесении ущерба на сумму более 346 млн гривен. В апреле прошлого года его экстрадировали из Германии.