В САП рассказали суть подозрения Гладковскому

Подозреваемый в злоупотреблении служебным положением Олег Гладковский мог повлиять на решение об изменении государственного оборонного заказа. Об этом заявил прокурор САП Юрий Олефир, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, около 22:00 часов Высший антикоррупционный суд перешел к рассмотрению дела по существу и заслушивания сторон.

"Органом досудебного расследования установлено, что у г-на Гладковского с целью получения им неправомерной выгоды для подконтрольного ему юридического лица возник умысел использовать служебные полномочия, чтобы оказать давление на лиц, на которых он имел влияние... с целью внести изменения в государственный оборонный заказ, чем обеспечить возможность реализации подконтрольным ему юридическим лицом грузового автомобильного транспорта для Минобороны в довольно значительных объемах", - сообщил Олефир.

В прокуратуре отметили, что зафиксировали телефонные разговоры Гладковского, в которых он совершил давление на заместителя министра обороны Павловского.

"В частности, 6.03.2017 года во время телефонного разговора с г-ном Полтораком указанный вопрос обсуждал, однако они не пришли к согласию. На следующий день во время телефонного разговора с Павловским господин Гладковский использовал свои служебные полномочия, чтобы склонить Павловского к изменению требований, утвержденных постановлением Кабмина относительно гособоронного заказа: с целью исключить требование о 60% локализации соответствующего производства, а также обеспечить поставки для Министерства обороны грузового автомобильного транспорта - производства именно подконтрольного ему юридического лица" - добавил он.

Ранее сообщалось, что одним из оснований задержания Гладковского стала информация о наличии у него имущества за рубежом и в офшорах.

РБК-Украина писало, что САП будет ходатайствовать о мере пресечения для Олега Гладковского в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.