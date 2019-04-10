В САП рассказали, сколько дел открыли против сотрудников НАБУ в 2018

Фото: Назар Холодницкий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Холодницкий заявил, что все дела направлены или во внутренний контроль, или в ГБР

В течение прошлого года САП внесла в Единый реестр досудебных расследований восемь уголовных производств по факту преступлений, совершенных работниками Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава САП заявил, что его ведомство не будет замалчивать любые позорные поступки.

"В течение прошлого года САП было внесено 8 уголовных производств в ЕРДР по поводу тех или иных преступных правонарушений, совершенных работниками антикоррупционного бюро. Все они направлены или во внутренний контроль, или в ГБР. Мы не будем замалчивать любые позорные поступки", - заявил Холодницкий.

Напомним, ранее Холодницкий заявил, что видит себя только на посту прокурора. Глава САП отмечал, что не рассматривает перспективы уйти в политику и оставить должность руководителя САП.

Как писало РБК-Украина, в марте Печерский районный суд Киева вернул в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) для продолжения досудебного расследования материалы дела против специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника.