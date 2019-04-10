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У САП розповіли, скільки справ порушили проти працівників НАБУ у 2018

Новини » Політика    10.04.2019 - 16:15
У САП розповіли, скільки справ порушили проти працівників НАБУ у 2018
Фото: Назар Холодницький (Віталій Носач/РБК-Україна)

Холодницький заявив, що всі справи скеровані або у внутрішній контроль, або в ДБР

Протягом минулого року САП внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань вісім кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених працівниками Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава САП заявив, що його відомство не буде замовчувати будь-які ганебні вчинки.

"Протягом минулого року САП було внесено 8 кримінальних проваджень до ЄРДР з приводу тих чи інших злочинних правопорушень, вчинених працівниками антикорупційного бюро. Всі вони скеровані або у внутрішній контроль, або в ДБР. Ми не будемо замовчувати будь-які ганебні вчинки", - заявив Холодницький.

Нагадаємо, раніше Холодницький заявив, що бачить себе тільки на посаді прокурора. Глава САП відзначав, що не розглядає перспективи піти в політику і залишити посаду керівника САП.

Як писало РБК-Україна, в березні Печерський районний суд Києва повернув до головного слідчого управління Генеральної прокуратури України (ГПУ) для продовження досудового розслідування матеріали справи проти спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького і директора НАБУ Артема Ситника.

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