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В САП рассказали, в чем обвиняется Омелян

Новости » Политика    03.04.2019 - 15:26
В САП рассказали, в чем обвиняется Омелян
Фото: Владимир Омелян (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сегодня прошло подготовительное заседание по делу Омеляна

Специализированная антикоррупционная прокуратура объяснила, в чем обвиняют министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Так, 3 апреля 2019 года в Соломенском районном суде Киева прошло подготовительное судебное заседание по делу об обвинении Омеляна.

В САП рассказали, в чем обвиняется Омелян

Указано, что обвинительный акт в отношении Омеляна был направлен в суд за несколько дней до вынесения Конституционным судом Украины решения о признании неконституционным ст. 368-2 УК Украины, которой была предусмотрена уголовная ответственность за незаконное обогащение. В этой части коллегией судей принято решение о закрытии уголовного производства.

В связи с этим также отменен и наложенный на досудебном следствии арест на имущество главы МИУ, в том числе на автомобиль БМВ Х5 (арест накладывался в целях обеспечения конфискации имущества как вида наказания).

"Что касается обвинения по двум эпизодам совершения преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), то в этой части дело назначено к судебному разбирательству по существу в судебном заседании на 6 мая 2019 года... Омелян обвиняется в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных соответственно на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен", - отметили в прокуратуре.

Напомним, Соломенский районный суд Киева закрыл уголовное дело по обвинению министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении.

Как писало РБК-Украина ранее, в САП анонсировали, что готовятся отказаться от обвинения по делу Омеляна.

Добавим также, в сентябре прошлого года НАБУ объявило министру инфраструктуры подозрение в незаконном обогащении и сокрытии доходов.

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