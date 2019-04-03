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У САП розповіли, в чому обвинувачується Омелян

Новини » Політика    03.04.2019 - 15:26
У САП розповіли, в чому обвинувачується Омелян
Фото: Володимир Омелян (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сьогодні пройшло підготовче засідання у справі Омеляна

Спеціалізована антикорупційна прокуратура пояснила, у чому звинувачують міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Про це повідомляє прес-служба САП у Facebook.

Так, 3 квітня 2019 року у Солом’янському районному суді Києва пройшло підготовче судове засідання у справі про обвинувачення Омеляна.

У САП розповіли, в чому обвинувачується Омелян

Вказано, що обвинувальний акт щодо Омеляна був направлений до суду за кілька днів до винесення Конституційним судом України рішення про визнання неконституційною ст. 368-2 КК України, якою було передбачено кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. У цій частині колегією суддів ухвалено рішення про закриття кримінального провадження.

У зв’язку з цим також скасовано і накладений на досудовому слідстві арешт на майно глави МІУ, в тому числі на автомобіль БМВ Х5 (арешт накладався з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання).

"Що стосується обвинувачення за двома епізодами вчинення злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), то в цій частині справу призначено до судового розгляду по суті у відкритому судовому засіданні на 6 травня 2019 року… Омелян обвинувачується у тому, що подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних відповідно на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва закрив кримінальну справу по обвинуваченню міністра інфраструктури Володимира Омеляна в незаконному збагаченні.

Як писало РБК-Україна раніше, в САП анонсували, що готуються відмовитися від обвинувачення у справі Омеляна.

Додамо також, у вересні минулого року НАБУ оголосило міністру інфраструктури підозру в незаконному збагаченні і приховуванні доходів.

Суд закрив справу щодо незаконного збагачення Омеляна САП готується відмовитися від обвинувачення у справі Омеляна
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