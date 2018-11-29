В САП рассказали о ходе расследование дела судьи-взяточницы Подольского суда

Фото: следственные действия в Подольском райсуде столицы (facebook.com sbu.odessa)

В САП отмечают затягивание дела

В деле о судье аппарата Подольского районного суда Киева, которую разоблачили на взятке в 10 тысяч гривен, стороне защиты продлен срок на ознакомление с материалами указанного уголовного производства до 21 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на странице в Facebook.

Как отмечается, одна из подозреваемых, и ее защитники за более чем полтора месяца не смогли ознакомиться с материалами досудебного расследования, которые состоят лишь из 11 томов.

"Другая подозреваемая еще 31.10.2018 ознакомилась с материалами уголовного производства в полном объеме", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с целью прекратить затягивание с ознакомлением и затягиванием уголовного производства, согласно ч. 10 ст. 290 УПК Украины, до 21.11.2018 следственного судьи Соломенского районного суда г. Киева подано ходатайство об установлении срока стороне защиты на ознакомление с материалами уголовного производства до 5 дней с момента вынесения определения, учитывая объем, сложность и условия доступа к материалам,

27.11.2018 постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г. Киева стороне защиты установлен срок на ознакомление с материалами указанного уголовного производства вплоть до 21.12.2018, то есть дополнительно к уже потраченного на это полуторамесячного времени следственный судья предоставил стороне защиты еще почти месяц для ознакомления с 11 томами уголовного производства.

"С учетом указанного постановления суда, общий срок ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства относительно совершения преступления средней тяжести может вырасти до 73 дней, что соответствует прогнозируемому темпу ознакомления с материалами в объеме около 33 страницы в день", - говорится в сообщении.

Установленного судом срока сторона защиты будет считаются такой, что реализовала свое право на доступ к материалам.

Напомним, Сотрудники службы безопасности Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили на взятке в 10 тысяч долларов судью и чиновника аппарата Подольского районного суда Киева.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводит следственные действия в Подольском райсуде столицы. Источники РБК-Украина сообщали, что судья и один из сотрудников суда подозреваются в получении взятки.