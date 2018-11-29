В САП розказали про хід розслідування справи судді-хабарниці Подільського суду

Фото: слідчі дії у Подільському райсуді столиці (facebook.com sbu.odessa)

У САП наголошують на затягуванні справи

У справі про суддю апарату Подільського районного суду Києва, яку викрили на хабарі в 10 тисяч гривень, стороні захисту продовжено строк на ознайомлення з матеріалами вказаного кримінального провадження до 21 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на сторінці у Facebook.

Як зазначається, одна з підозрюваних та її захисники за більше ніж півтора місяці не спромоглися ознайомитись з матеріалів досудового розслідування, які складаються лише з 11 томів.

"Інша підозрювана ще 31.10.2018 ознайомилась з матеріалами кримінального провадження повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що з метою припинити зволікання з ознайомленням та затягуванням кримінального провадження, відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, 21.11.2018 до слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва подано клопотання щодо встановлення строку стороні захисту на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 5 днів з моменту винесення ухвали, зважаючи на обсяг, складність та умови доступу до матеріалів,

27.11.2018 ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва стороні захисту встановлено строк на ознайомлення з матеріалами вказаного кримінального провадження аж до 21.12.2018, тобто додатково до вже витраченого на це півторамісячного часу слідчий суддя надав стороні захисту ще майже місяць для ознайомлення з 11 томами кримінального провадження.

"З урахуванням зазначеної ухвали суду, загальний строк ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження щодо вчинення злочину середньої тяжкості може зрости до 73 днів, що відповідає прогнозованому темпу ознайомлення з матеріалами у обсязі близько 33 сторінки на день", - йдеться у повідомленні.

Встановленого судом строку сторона захисту буде вважаються такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

Нагадаємо, Співробітники служби безпеки України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили на хабарі в 10 тисяч доларів суддю та чиновника апарату Подільського районного суду Києва.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України (СБУ) проводить слідчі дії у Подільському райсуді столиці. Джерела РБК-Україна повідомляли, що суддя та один із співробітників суду підозрюються в отриманні хабара.