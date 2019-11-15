САП рассказала о результатах избрания мер пресечения в деле хищения кредита НБУ

Антикоррупционный суд избрал меру пресечения для семи фигурантов
Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовала список фигурантов, которым была избрана мера пресечения в деле о хищении 1,2 миллиарда гривен кредита Нацбанка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.
Так, Высший Антикоррупционный суд избрал меру пресечения для семи фигурантов:
Сообщается, что вопрос об обжаловании мер пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решений суда.
Как известно, в октябре 2014 года "VAB Банк" обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.
При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн несмотря 1,8 млрд грн, заявленных "VAB Банком". Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, служебные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита сроком на два года. Кредит не вернули.