САП розповіла про результати обрання запобіжних заходів у справі розкрадання кредиту НБУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднила список фігурантів, яким було обрано запобіжний захід у справі про розкрадання 1,2 мільярда гривень кредиту Нацбанку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

Так, Вищий Антикорупційний суд обрав запобіжний захід для семи фігурантів:

15 листопада суд обрав колишньому першому заступнику голови Нацбанку запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5 млн гривень . Крім того, суд поклав на підозрюваного ряд процесальних зобов'язань;

. Крім того, суд поклав на підозрюваного ряд процесальних зобов'язань; 13 листопада суд застосував до директрисі компанії, майно якої передавалося під заставу, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з заставою в сумі 1 млн 920 тисяч гривень ;

; 13 листопада 2019 року директору компанії, яка здійснювала оцінку нерухомості і пов'язана з власниками "Віейбі Банку", обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з 384,2 тис. гривень застави;

застави; 13 листопада засновнику фірми, пов'язаної з власниками "Віейбі Банку", обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 576,3 тис.. гривень ;

; 13 листопада члена Ради НБУ обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту;

12 листопада обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 1 млн 156 тис. гривень застави колишньому заступнику голови правління "Віейбі банку";

застави колишньому заступнику голови правління "Віейбі банку"; 12 листопада обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 15 млн 368 тис. гривень застави колишній директор Генерального департаменту банківського нагляду НБУ.

Повідомляється, що питання про оскарження заходів запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

Як відомо, в жовтні 2014 року "VAB Банк" звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.

При цьому вартість нерухомості, що передається в заставу Нацбанку, завищили майже в 25 разів шляхом складання підроблених звітів про оцінку. Експертиза, проведена під час досудового розслідування, встановила, що реальна вартість закладеної нерухомості становить 72,62 млн грн попри 1,8 млрд грн, заявлених "VAB Банком". Тим не менше, знаючи про завищеної вартості заставного майна та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту терміном на два роки. Кредит не повернули.