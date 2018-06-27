САП проверит наличие израильского гражданства у Рабиновича

Об этом свидетельствует постановление суда

Соломенский районный суд Киева разрешил Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) изъять документы, подтверждающие наличие гражданства Израиля у депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Вадима Рабиновича. Об этом свидетельствует постановление суда от 12 июня, передает "Слово и дело".

Указано, что детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве о возможном декларирования недостоверной информации (ст.366-1 УК) и незаконного обогащения (ст.368-2 УК) парламентария.

В связи с информацией об израильском гражданстве Рабиновича следствие решило подтвердить или опровергнуть эти данные, направив соответствующий запрос в Израиль. Так, прокуроры хотели подтвердить или опровергнуть тот факт, что гражданин Украины Вадим Рабинович и гражданин Израиля Давид Рабинович является одним лицом.

Отмечается, что в случае, если это одно лицо, то депутат ВР должен был внести в декларацию о доходах финансовые обязательства и другие объекты декларирования, которые зарегистрированы на него как на гражданина Израиля.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и предоставил доступ к документам, которые подавались Рабиновичем в Министерство внутренних дел Израиля или в его структурные подразделения или другие уполномоченные органы, с целью получения гражданства Израиля. Также предоставлен доступ к документам, которые подтверждают факт, дату и основания получения гражданства Израиля Рабиновичем, документы, подтверждающие факт наличия у Рабиновича гражданства Израиля, в том числе копии паспорта гражданина Израиля или личной карточки.

В случае, если гражданство прекращено, САП просила предоставить соответствующие документы, подтверждающие факт, дату и основания этого.

Постановление действует в течение 30 дней.

Напомним, в мае сообщалось, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) решило провести полную проверку электронной декларации за 2017 год депутата Верховной рады Вадима Рабиновича.