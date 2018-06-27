САП перевірить наявність ізраїльського громадянства у Рабиновича

Про це свідчить ухвала суду

Солом’янський районний суд Києва дозволив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) вилучити документи, що підтверджують наявність громадянства Ізраїлю у депутата Верховної ради від фракції "Опозиційний блок" Вадима Рабіновича. Про це свідчить ухвала суду від 12 червня, передає "Слово і діло".

Вказано, що детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні про можливе декларування недостовірної інформації (ст.366-1 ККУ) та незаконного збагачення (ст.368-2 ККУ) парламентаря.

У зв'язку з інформацією про ізраїльське громадянство Рабіновича слідство вирішило підтвердити або спростувати ці дані, направивши відповідний запит до Ізраїлю. Так, прокурори хотіли підтвердити чи спростувати той факт, що громадянин України Вадим Рабінович і громадянин Ізраїлю Давід Рабінович є одною особою.

Зазначається, що у випадку, якщо це одна особа, то депутат ВР мав би внести до декларації про доходи фінансові зобов'язання та інші об'єкти декларування, які зареєстровано на нього як на громадянина Ізраїлю.

Суд задовольнив клопотання прокурора САП і надав доступ до документів, які подавались Рабіновичем до Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю або до його структурних підрозділів чи інших повноважених органів, з метою отримання громадянства Ізраїлю. Також надано доступ до документів, які підтверджують факт, дату та підстави отримання громадянства Ізраїлю Рабиновичем, документи, що підтверджують факт наявності у Рабіновича громадянства Ізраїлю, у тому числі копії паспорта громадянина Ізраїлю чи особової картки.

У випадку, якщо громадянство припинене, САП просила надати відповідні документи, які б підтверджували факт, дату та підстави цього.

Ухвала діє упродовж 30 днів.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що Національне агентство по запобіганню корупції (НАЗК) вирішило провести повну перевірку електронної декларації за 2017 рік депутата Верховної ради Вадима Рабиновича.