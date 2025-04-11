САП просить суд арештувати екскерівника ДФС Насірова після його спроби мобілізуватися

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду клопотання про зміну запобіжного заходу колишньому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову. Його обвинувачують у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу САП.

Як зазначається, прокурор наполягає на зміні запобіжного заходу на більш суворий, а саме тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 75 млн гривень.

Водночас суд відклав засідання до 17 квітня, оскільки сторона захисту не встигла ознайомитись з матеріалами клопотання.

У САП нагадали, що 9 квітня обвинувачений не з’явився до суду, а його захисник подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв’язку з мобілізацією підзахисного.

САП звертає увагу, що ця справа перебуває на фінальному етапі розгляду - судових дебатах, після чого суд повинен винести вирок, проте мобілізація одного з обвинувачених призведе до затягування справи - у підсумку він може уникнути відповідальності.