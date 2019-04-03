САП просит повлиять на затягивание дел НАБУ по "Укроборонпрому"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) отреагировать на затягивание расследования хищений на предприятиях "Укроборонпрома". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП.

Сообщается, что в ходе процессуального руководства расследованием хищений в военной сфере САП установила факты нарушения закона детективами НАБУ. В частности, в марте 2016 НАБУ открыло дело за фиктивные поставки на Харьковский бронетанковый завод запчастей и комплектующих на 56 млн гривен. Следствие двигалось активно до сентября, после чего в НАБУ заявили об отсутствии перспектив у этого дела, хотя в рамках этого производства эпизод о поставке двигателей на Львовский бронетанковый завод успешно довели до суда.

Кроме того, в октябре 2017 года новый детектив получил указания со сроком исполнения 2 месяца, но затягивает их выполнение до сих пор. При этом детективы не информировали САП о переписке по "Укроборонпрому", которая является предметом журналистского расследования о хищениях в оборонной сфере с участием окружения президента Петра Порошенко.

САП также подчеркивает затягивание расследования следующих дел:

Злоупотребления со стороны должностных лиц Министерства обороны и руководства Шепетовского ремонтного завода при закупке 18 самоходных гаубиц 2 С1 "Гвоздика". Хищение должностными лицами дочернего предприятия "Укрспецэкспорта" и двух предприятий-нерезидентов более млн гривен Шосткинского казенного завода "Импульс". Растрата более 58 млн гривен при закупке топлива Минобороны у ООО "Трейд Коммодити" (ч. 5 ст. 191 УК Украины), из которой в отдельное производство выделен эпизод в отношении одного из фигурантов дела. Расследование остановлено в связи с розыском подозреваемого. Растрата имущества "Киевского бронетанкового завода" должностными лицами предприятия. Растрата служебными лицами "Житомирского бронетанкового завода" имущества мобилизационного резерва - 20 двигателей УТД-20 стоимостью 6,9 млн гривен. Растрата 382 тыс. гривен должностными лицами "Киевского бронетанкового завода" путем завышения расходов на капитальный ремонт двигателей марки 5Д20-240.

"Такая позиция НАБУ во время расследований преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса стала возможной в результате системных ошибок в организации деятельности органа досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко поручил проверить на детекторе лжи руководителей "Укроборонпрома".

Отметим, по данным журналистского расследования программы "Наші гроші", нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин и уволенный с должности первого замсекретаря СНБО Олег Гладковский похитили миллионы на международном контракте.