САП просить вплинути на затягування справ НАБУ щодо "Укроборонпрому"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Раду громадського контролю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) відреагувати на затягування розслідування розкрадань на підприємствах "Укроборонпрому". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП.

Повідомляється, що в ході процесуального керівництва розслідуванням розкрадань у військовій сфері САП встановила факти порушення закону детективами НАБУ. Зокрема, в березні 2016 НАБУ відкрило справу через фіктивні поставки на Харківський бронетанковий завод запчастин і комплектуючих на 56 млн гривень. Слідство рухалося активно до вересня, після чого в НАБУ заявили про відсутність перспектив у цієї справи, хоча в рамках цього провадження епізод про постачання двигунів на Львівський бронетанковий завод успішно довели до суду.

Крім того, в жовтні 2017 року новий детектив отримав вказівки з терміном виконання 2 місяці, але затягує їх виконання досі. При цьому детективи не інформували САП про листування щодо "Укроборонпрому", яке є предметом журналістського розслідування про розкрадання в оборонній сфері за участю оточення президента Петра Порошенка.

САП також підкреслює затягування розслідування таких справ:

Зловживання з боку посадових осіб Міністерства оборони та керівництва Шепетівського ремонтного заводу при закупівлі 18 самохідних гаубиць 2 С1 "Гвоздика". Розкрадання посадовими особами дочірнього підприємства "Укрспецекспорту" і двох підприємств-нерезидентів більш млн гривень Шосткинського казенного заводу "Імпульс". Розтрата понад 58 млн гривень при закупівлі палива Міноборони у ТОВ "Трейд Коммодіті" (ч. 5 ст. 191 КК України), з якої в окреме провадження виділено епізод щодо одного з фігурантів справи. Розслідування зупинено у зв'язку з розшуком підозрюваного. Розтрата майна "Київського бронетанкового заводу" посадовими особами підприємства. Розтрата службовими особами "Житомирського бронетанкового заводу" майна мобілізаційного резерву - 20 двигунів УТД-20 вартістю 6,9 млн гривень. Розтрата 382 тис. гривень посадовими особами "Київського бронетанкового заводу" шляхом завищення витрат на капітальний ремонт двигунів марки 5Д20-240.

"Така позиція НАБУ під час розслідувань злочинів у сфері оборонно-промислового комплексу стала можливою в результаті системних помилок в організації діяльності органу досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко доручив перевірити на детекторі брехні керівників "Укроборонпрому".

Відзначимо, за даними журналістського розслідування програми "Наші гроші", нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський викрали мільйони на міжнародному контракті.