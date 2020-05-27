В САП закликали Венедиктову не тиснути і не ганьбити правоохоронну систему

Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

Спецпрокуроры повідомили, що на розгляді ВАКС знаходяться понад 200 справ

Прокурори Спеціалізований антикорупційної прокуратури закликали генерального прокурора України Ірину Венедиктову не чинити тиск на роботу антикорупційного органу. Спецпрокурори вважають, що конфлікт з генпрокурором пов'язаний з "політичними елітами".

Про це йдеться у зверненні САП до генпрокурора Ірині Венедиктової.

"Наполегливо закликаємо генерального прокурора не бути частиною таких процесів, не чинити тиску на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і ганьбити правоохоронну систему", - йдеться у зверненні.

Також в САП зазначили, що на даний момент на розгляді Вищого антикорупційного суду перебувають більше 200 кримінальних справ, обсяг яких становить тисячі томів.

"...Ще 5 років тому (обвинувачені - ред.), могли зателефонувати генеральному прокурору і вирішити всі проблеми в "режимі online". Однак, незважаючи на все, в даний час вони є підсудними і знаходяться в суді на лаві", - повідомили в спецпрокуратуре.

Нагадаємо, 26 травня Ірина Венедиктова у відеозверненні звинуватила САП в порушеннях і бездіяльності.

відповідь САП опублікувала відкритий лист, де прокурори заявили про незгоду з обвинуваченнями Венедиктової.

Після генпрокурор запропонувала спецпрокурорам представити реальні результати роботи антикорупційного органу за останні 5 років.

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Автор: Игорь Литвиненко