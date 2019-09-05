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САП передала первый обвинительный акт в Антикоррупционный суд

Новости » Политика    05.09.2019 - 18:13
САП передала первый обвинительный акт в Антикоррупционный суд
Иллюстративное фото (facebook.com/sap.gov.ua)

В Высший антикоррупционный суд поступило дело экс-руководителя института титана

В Высший антикоррупционный суд Украины передали первый обвинительный акт. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Сообщается, что в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего первого замгендиректора Государственного научно-исследовательского и проектного института титана Андрея Рачкова, который обвиняется в злоупотребление властью или служебным положением с тяжкими последствиями.

САП передала первый обвинительный акт в Антикоррупционный суд

Фото: обвинительный акт

По данным следствия, он в течение 2012-2013 годов в сговоре с другими лицами вывел на Виргинские острова 1,258 млн долларов. Во время досудебного расследования ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

САП передала первый обвинительный акт в Антикоррупционный суд

Напомним, ранее сообщалось, что в Высший антикоррупционный суд передадут более 3 тыс. дел, которые находятся на рассмотрении местных судов.

Также сегодня глава НАБУ Артем Сытник рассказал, что одним из первых дел, которое Национальное антикоррупционное бюро передаст в Высший антикоррупционный суд, будет дело министра экологии.

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Новости Украины обвинительный актСАПантикоррупционный суд
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