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САП передала перший обвинувальний акт до Антикорупційного суду

Новини » Політика    05.09.2019 - 18:13
САП передала перший обвинувальний акт до Антикорупційного суду
Ілюстративне фото (facebook.com/sap.gov.ua)

До Вищого антикорупційного суду надійшла справа екс-керівника інституту титану

До Вищого антикорупційного суду України передали перший обвинувальний акт. Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

Повідомляється, що до суду направили обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника гендиректора Державного науково-дослідного і проектного інституту титану Андрія Рачкова, який звинувачується у зловживанні владою або службовим становищем з тяжкими наслідками.

САП передала перший обвинувальний акт до Антикорупційного суду

Фото: обвинувальний акт

За даними слідства, він протягом 2012-2013 років у змові з іншими особами вивів на Віргінські острови 1,258 доларів. Під час досудового розслідування йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

САП передала перший обвинувальний акт до Антикорупційного судуСАП передала перший обвинувальний акт до Антикорупційного суду

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вищий антикорупційний суд передадуть більше 3 тис. справ, які знаходяться на розгляді місцевих судів.

Також сьогодні глава НАБУ Артем Ситник розповів, що однією з перших справ, яку Національне антикорупційне бюро передасть у Вищий антикорупційний суд, буде справа міністра екології.

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