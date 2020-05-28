В САП отреагировали на отказ Германии экстрадировать Онищенко в Украину

Обжалование решения суда Германии об отказе экстрадировать бывшего нардепа Александра Онищенко не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств. Рассмотрение уголовного производства в Украине против экс-нардепа продолжается.

Об этом заявили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В САП заявили, что бывший народный депутат может в любой момент появиться в Украину и участвовать в судебных заседаниях.

Как сообщили в прокуратуре, Высший антикорупций суд продолжает рассмотрение дела Онищенко заочно.

Напомним, в 2015 году детективы НАБУ начали досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Организатор схемы Онищенко и еще семь участников находятся в розыске.

В связи с этим, в 2016 году Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но он успел покинуть Украину.

Экс-нардепа задержали 29 ноября в немецком Аахене.

Напомним, вчера Высший земельный суд Ольденбурга вынес решение об отказе в экстрадиции Онищенко в Украину.

Ранее сообщалось, что Онищенко просит политического убежища в Германии, поскольку в Украине якобы существует опасность для его жизни.