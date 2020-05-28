У САП відреагували на відмову Німеччини екстрадувати Онищенка до України

Оскарження рішення суду Німеччини про відмову екстрадувати колишнього нардепа Олександра Онищенка не передбачено, але воно може бути переглянуто при появі нових обставин. Розгляд кримінального провадження в Україні проти екс-нардепа продовжується.

Про це заявили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

У САП заявили, що колишній народний депутат може будь-коли з’явитися в Україну та брати участь в судових засіданнях.

Як повідомили у прокуратурі, Вищий антикорупцій суд продовжує розгляд справи Онищенка заочно.

Нагадаємо, в 2015 році детективи НАБУ розпочали досудове розслідування розкрадання коштів під час видобутку і продажу газу за договорами спільної діяльності "Укргазвидобування", у результаті якої державі завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Слідство встановило причетність до участі у скоєнні злочинів 29 осіб. Організатор схеми Онищенко і ще сім учасників знаходяться в розшуку.

У зв'язку з цим, в 2016 році Верховна рада позбавила Онищенка депутатської недоторканності, а також проголосувала за його затримання і арешт. Але він встиг покинути Україну.

Екс-нардепа затримали 29 листопада в німецькому Аахені.

Нагадаємо, вчора Вищий земельний суд Ольденбурга виніс рішення про відмову в екстрадиції Онищенка до України.

Раніше повідомлялось, що Онищенко просить політичного притулку в Німеччині, оскільки в Україні нібито існує небезпека для його життя.