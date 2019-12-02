САП открыла дело из-за записей разговоров нардепа Корявченкова

Фото: Юрий Корявченков (Слуга Народу/Facebook)

Дело открыто по признакам предложения неправомерной выгоды

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла дело из-за публикации разговоров нардепа от "Слуги народа" Юрия Корявченкова с полицией Кривого Рога. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию ГПУ.

Сообщается, что дело открыли по признакам предложения или обещания неправомерной выгоды должностному лицу.

"По результатам обработки сообщений средств массовой информации прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием народными депутатами Украины и другими лицами по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины", - говорится в ответе ГПУ на запрос "Судебного репортера".

Также сообщается, что расследование поручили НАБУ, а само обращение было оформлено в виде заявления о преступлении и касалось публикации записей нардепом Антоном Поляковым. На записи нардеп Корявченков в беседе с руководством полиции Кривого Рога обсуждает местных политиков Юрия Вилкула и Константина Глебова.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Александру Клитину. Скандал с чиновницей разгорелся после ее переписки с пранкером и публикации нардепом Антоном Поляковым фрагмента разговора народных депутатов от "Слуги народа", в котором отмечается, что Клитина якобы "получила свою должность через постель".