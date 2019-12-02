САП відкрила справу через записи розмов нардепа Корявченкова

Фото: Юрій Корявченков (Слуга Народу/Facebook)

Справу відкрито за ознаками пропозиції неправомірної вигоди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила справу через публікацію розмов нардепа від "Слуги народу" Юрія Корявченкова з поліцією Кривого Рогу. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на інформацію ГПУ.

Повідомляється, що справу відкрили за ознаками пропозиції чи обіцянки неправомірної вигоди службовій особі.

"За результатами обробки повідомлень засобів масової інформації прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом народними депутатами України та іншими особами за ознаками кримінального злочину, передбаченого частиною 1 статті 369-2 Кримінального кодексу України", - йдеться у відповіді ГПУ на запит "Судового репортера"

Також повідомляється, що розслідування доручили НАБУ, а саме звернення було оформлено у вигляді заяви про злочин і стосувалося публікації записів нардепом Антоном Поляковим. На записі нардеп Корявченков в бесіді з керівництвом поліції Кривого Рогу обговорює місцевих політиків Юрія Вілкула і Костянтина Глібова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін звільнив заступника міністра інфраструктури Олександру Клітіну. Скандал з чиновницею розгорівся після її листування з пранкером і публікації нардепом Антоном Поляковим фрагменту розмови народних депутатів від "Слуги народу", в якому зазначається, що Клітіна нібито "отримала свою посаду через ліжко".