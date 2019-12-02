ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

САП відкрила справу через записи розмов нардепа Корявченкова

Новини » Політика     02.12.2019 - 18:56
САП відкрила справу через записи розмов нардепа Корявченкова
Фото: Юрій Корявченков (Слуга Народу/Facebook)

Справу відкрито за ознаками пропозиції неправомірної вигоди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила справу через публікацію розмов нардепа від "Слуги народу" Юрія Корявченкова з поліцією Кривого Рогу. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на інформацію ГПУ.

Повідомляється, що справу відкрили за ознаками пропозиції чи обіцянки неправомірної вигоди службовій особі.

"За результатами обробки повідомлень засобів масової інформації прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом народними депутатами України та іншими особами за ознаками кримінального злочину, передбаченого частиною 1 статті 369-2 Кримінального кодексу України", - йдеться у відповіді ГПУ на запит "Судового репортера"

Також повідомляється, що розслідування доручили НАБУ, а саме звернення було оформлено у вигляді заяви про злочин і стосувалося публікації записів нардепом Антоном Поляковим. На записі нардеп Корявченков в бесіді з керівництвом поліції Кривого Рогу обговорює місцевих політиків Юрія Вілкула і Костянтина Глібова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін звільнив заступника міністра інфраструктури Олександру Клітіну. Скандал з чиновницею розгорівся після її листування з пранкером і публікації нардепом Антоном Поляковим фрагменту розмови народних депутатів від "Слуги народу", в якому зазначається, що Клітіна нібито "отримала свою посаду через ліжко".

Нардеп від "Слуги народу" прокоментував заяву про свою судимість
Новини України нардепуголовное делоСАП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся