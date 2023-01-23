САП оскаржуватиме відмову суду відправляти Коболєва в СІЗО

"Прокурор САП не погоджується з рішенням суду про відмову в застосуванні запобіжного заходу колишньому Голові правління НАК "Нафтогаз України", який підозрюється у заволодінні шляхом зловживання своїм службовим становищем понад 229 млн грн", - пише пресслужба.

Прокурор вважає, що рішення суду є необґрунтованим та незаконним. Водночас ігнорування запобіжного заходу може негативно вплинути на подальше розслідування. Також існують ризики, що Коболєв може втікти з країни або ж перешкоджати слідству.



"Зважаючи на викладене, прокурор після ознайомлення з повним текстом рішенням суду, оскаржить це рішення в суді апеляційної інстанції", - додає САП.

