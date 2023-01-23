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САП будет оспаривать отказ суда отправлять Коболева в СИЗО

Фото: Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Высший антикоррупционный суд отказался отправлять в СИЗО бывшего главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. САП планирует оспорить решение судьи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

"Прокурор САП не согласен с решением суда об отказе в применении меры пресечения бывшему главе правления НАК "Нафтогаз Украины", который подозревается в завладении путем злоупотребления своим служебным положением более 229 млн грн", - пишет пресс-служба.

Прокурор считает, что решение суда является необоснованным и незаконным. В то же время игнорирование меры пресечения может негативно повлиять на дальнейшее расследование. Также существуют риски, что Коболев может бежать из страны или препятствовать следствию.

"Учитывая изложенное прокурор после ознакомления с полным текстом решением суда, обжалует это решение в суде апелляционной инстанции", - добавляет САП.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что детективы НАБУ сообщили о подозрении Коболеву, который в 2018 году, во время возглавления должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины", получил 10 млн долларов премии.

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