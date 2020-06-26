САП объявила подозрение директору морской спасательной службы

Фото: здание САП (РБК-Украина)

Также подозрение объявили его заместителю

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением директору и заместителю директора казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, в 2017 году они подписали договор оперативного лизинга 7 автомобилей Volkswagen с заранее определенным частным предприятием.

По условиям договора, предприятие за три года пользования автомобилями, стоимость которых на рынке составляет около 9,7 млн гривен, должно было заплатить более 16,3 млн гривен и после пользования вернуть их частной компании.

"То есть фактически стоимость пользования этими автомобилями почти в 2,5 раза превышала их реальное приобретение", - сообщили в САП.

За первый год пользования предприятие перечислило на счета частной компании 7,6 млн гривен, что составляет 78% от рыночной стоимости.

Кроме того, Антимонопольный комитет по материалам НАБУ и САП провел собственное расследование и установил факт сговора участников открытых торгов, организованных КП "МПРС".

В результате, компанию-победительницу тендера по поставке автомобилей АМКУ и второго участника торгов, оштрафовали на 204 тыс. гривен каждого.

Напомним, главу "Укргидроэнерго" Сироту обвинили в причастности к потопу на западе Украины.

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Автор: Анастасия Рокитна