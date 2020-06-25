Главу "Укргидроэнерго" Сироту обвинили в причастности к потопу на западе Украины

Фото: "Укргидроэнерго" (из открытых источников)

Подтопление в бассейне Днестра можно было избежать в случае своевременной реакции руководства УГЭ

Генеральный директор ЧАО “Укргидроэнерго” (УГЭ) Игорь Сирота может иметь прямое отношение к подтоплению на западной Украине.

Об этом заявил журналист и блогер Евгений Хурсин.

“На реке Днестр существует 3 гидроэлектростанции – “Днестровская ГЭС 1”, “Днестровская ГАЭС” и ниже по течению – ЧАО “Днестровская ГЭС 2”. “Укргидроэнерго” по всем каскадам ГЭС постоянно получает сводки Гидрометцентра, существует также система оповещения об опасности паводков”, - рассказал журналист.

По его словам, подтопление в бассейне Днестра, в частности, в Могилеве-Подольском, где 24 июня затопило набережную, можно было избежать в случае своевременной реакции руководства УГЭ.

“Было упущено время для принятия решения о понижении верхнего бьефа Днестровской ГЭС. Высота водохранилища составляет 18 метров, его можно было заранее снизить до необходимого уровня для аварийного принятия паводковой воды. Для этого были все предпосылки, но сделано этого не было. Мои источники в “Укргидроэнерго” также подтвердили, что негативные последствия от паводков можно было предотвратить”, - подчеркнул Хурсин.

Он полагает, что ответственность за халатность, в результате которой не было предотвращено затопление, несет генеральный директор УГЭ Игорь Сирота.

“Было бы целесообразно назначить межведомственную комиссию и выяснить, кто виноват. Но уже сейчас можно сказать, что ответственность за ситуацию, в том числе, несет руководитель - Игорь Григорьевич Сирота. Он, основываясь на прогнозах, принимает решение о понижении или повышении уровня воды в водохранилищах. А также главный инженер “Укргидроэнерго” Вадим Леонидович Рассовский - они могли своевременно принять такое решение в нынешней ситуации, тем более это не Днепр, а Днестр – он летом достаточно маловодный, и воду можно было спокойно спускать. А теперь - подтоплены стратегически важные дороги, нанесен колоссальный ущерб инфраструктуре, и правительству приходится выделять миллиард гривен на устранение последствий”, - констатировал журналист.

По его информации, в случае адекватного реагирования руководства УГЭ ущерб от потопа удалось бы значительно снизить.

“Руководство “Укргидроэнерго” было обязано обеспечить увеличение пропусков воды на “ГЭС 1” и “ГЭС 2”. Отключить возможность работы ГАЭС на этот период, чтобы вода проходила полностью. Спустить до минимального уровня водохранилище “Днестровской ГЭС 1”, для того чтобы обеспечить плавный прием воды с последующей разгрузкой ее ниже. Возможно, мы все равно не избежали бы подтопления территорий, но удар был бы существенно смягчен, как говорят мои источники. И на это стоит обратить внимание контролирующим и правоохранительным органам ”, - резюмировал Евгений Хурсин.

Напомним, Игорь Сирота возглавляет “Укргидроэнерго” с 2011 года. За это время неоднократно становился участником коррупционных скандалов, связанных с миллионными растратами госсредств, которые заключались в завышении подрядчиками стоимости работ или выводе денег на фиктивные фирмы.

В связи с этим Сирота фигурирует в ряде уголовных дел. В частности, Нацполиция расследует уголовное производство № 12013100150000333 по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия. Также ГБР расследует уголовное производство № 62019000000000652 о растрате в особо крупных размерах (83 млн грн). Кроме того, СБУ расследует производство № 22018000000000097 - растрата в особо крупных размерах. Еще одно расследоуемое СБУ дело № 22015000000000427 касается незаконного отчуждения УГЭ земельных участков, находившихся у него на балансе.

Один из последних скандалов связан с зарплатой Игоря Сироты. Так ему, как руководителю ЧАО "Укргидроэнерго", решением набсовета в декабре 2019 года был начислено и выплачено более 3 млн грн премии.

За год сумма полученного вознаграждения чиновника составила более 10 млн грн. При этом заработная плата гендиректора УГЭ с июля 2019 выросла более чем в три раза. В итоге общий доход Сироты за год составил 647,8 тыс. долларов.

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Автор: РБК-Украина