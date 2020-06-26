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САП оголосила підозру директору морської рятувальної служби

Новини » Політика     26.06.2020 - 11:48
САП оголосила підозру директору морської рятувальної служби
Фото: будівля САП (РБК-Україна)

Також підозру оголосили його заступнику

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру у зловживанні владою та службовим становищем директору та заступнику директора казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

За даними слідства, у 2017 році вони підписали договір оперативного лізінгу 7 автівок Volkswagen із заздалегідь визначеним приватним підприємством.

За умовами договору, підприємство за три роки користування автівками, вартість яких на ринку сягає близько 9,7 млн гривень, мало сплатити понад 16,3 млн гривень і після користування повернути їх приватній компанії.

"Тобто фактично вартість користування цими автівками майже в 2,5 рази перевищувала їх реальне придбання", - повідомили в САП.

За перший рік користування підприємство перерахувало на рахунки приватної компанії 7,6 млн гривень, що складає 78% від ринкової вартості.

Крім того, Антимонопольний комітет за матеріалами НАБУ та САП провів власне розслідування та встановив факт змови учасників відкритих торгів, організованих КП "МПРС".

В результаті, компанію-переможницю тендеру з постачання автівок АМКУ та другого учасника торгів, оштрафовано на 204 тис. гривень кожного.

Нагадаємо, главу "Укргідроенерго" Сироту звинуватили в причетності до потопу на заході України.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України САП
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