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САП направит в ВАКС дело по хищениям должностных лиц Минобороны

Новости » Политика    10.04.2019 - 17:44
САП направит в ВАКС дело по хищениям должностных лиц Минобороны
Фото: Назар Холодницкий (Анастасия Светлевская/РБК-Украина)

Из-за хищений государству был нанесен убыток в сумме 50 млн гривен

САП направит в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) дело по хищениям государственных средств должностными лицами Министерства обороны. Об этом сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы САП, речь идет о закупке по завышенным ценам.

"Мною было инициировано заслушивание всех уголовных производств не только по "Укроборонпрому", но и по всему оборонному комплексу. Это не только "Укроборонпром". Мы уже завершили расследование, и сейчас идет ознакомление с фактами уголовного производства по фактам завладения государственными средствами в отношении должностных лиц Минобороны. Это закупка по завышенным ценам. Следствие уже завершено, там была проведена экспертиза. Окончательная экспертиза дала сумму убытков - 50 млн гривен", - сообщил Холодницкий.

По его словам, прокуроры ожидают, что дело будет направлено в Высший антикоррупционный суд.

"Дело ожидает направления в суд. Я надеюсь, что это уже будет осуществлено до нового антикоррупционного суда, который уже после пасхальных праздников заработает", - отметил глава САП.

Напомним, с следующем месяце Специализированная антикоррупционная прокуратура направит в суд уголовное производство в отношении хищений на дочернем предприятии "Укроборонпрома" - "Спецтехноэкспорте".

Как писало РБК-Украина ранее, в марте Холодницкий заявил, что отстранил старшего прокурора по делу о хищениях в оборонном секторе.

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