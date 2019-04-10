САП направить до ВАКС справу щодо розкрадань посадовцями Міноборони

Фото: Назар Холодницький (Анастасія Світлевська/РБК-Україна)

Через розкрадання державі було нанесено 50 млн гривень збитків

САП направить до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) справу щодо розкрадань державних коштів службовими особами Міністерства оборони. Про це повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави САП, йдеться про закупівлі за завищеними цінами.

"Мною було ініційовано заслуховування усіх кримінальних проваджень не тільки по "Укроборонпрому", але й по всьому оборонному комплексу. Це не тільки "Укроборонпром". Ми вже завершили розслідування, і зараз триває ознайомлення з фактами кримінального провадження за фактами заволодіння державними коштами щодо службових осіб Міноборони. Це закупівля за завищеними цінами. Слідство вже завершене, там була проведена експертиза. Остаточна експертиза дала суму збитків - 50 мільйонів гривень", - повідомив Холодницький.

За його словами, прокурори очікують, що справу буде направлено до Вищого антикорупційного суду.

"Справа очікує направлення до суду. Я сподіваюсь, що це вже буде здійснено до нового антикорупційного суду, який вже після великодневих свят запрацює", - зазначив глава САП.

Нагадаємо, з наступного місяця Спеціалізована антикорупційна прокуратура направить до суду кримінальне провадження щодо розкрадань на дочірньому підприємстві "Укроборонпрому" - "Спецтехноекспорті".

Як писало РБК-Україна раніше, в березні Холодницький заявив, що відсторонив старшого прокурора у справі про розкрадання в оборонному секторі.