САП и НАБУ завершили расследование дела нардепа Кузьминых

Отмечается, что САП и НАБУ 15 июля передали стороне защиты материалы дела перед тем, как направить их в суд. Действия нардепа квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

В чем суть дела?

По данным следствия, осенью 2021 года был проведен тендер на закупку медицинского оборудования для больниц Житомирской области. Представителю частной компании намекнули, что он может выиграть тендер с помощью народного депутата.

Первым объектом стала больница № 2 им. Павлусенка в Житомире, для которой было закуплено медицинское оборудование на 40 млн гривен.

Нардеп заявил, что его "услуги" стоят около 30% от суммы заключенных договоров. Поэтому Кузьминых, по информации правоохранителей, попросил передать ему за содействие 558 тысяч гривен.