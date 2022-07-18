САП та НАБУ завершили розслідування справи нардепа Кузьміних

Зазначається, що САП та НАБУ 15 липня передали стороні захисту матеріали справи перед тим, як направити їх до суду. Дії нардепа кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

У чому суть справи?

За даними слідства, восени 2021 року був проведений тендер на закупку медичного обладнання для лікарень Житомирської області. Представнику приватної компанії натякнули, що він може виграти тендер за допомогою народного депутата.

Першим об'єктом стала лікарня № 2 ім. Павлусенка у Житомирі, для якої було закуплене медичне обладнання на 40 млн гривень.

Нардеп заявив, що його "послуги" коштують близько 30% від суми укладених договорів. Тому Кузьміних, за інформацією правоохоронців, попросив передати йому за сприяння 558 тисяч гривень.