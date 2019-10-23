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САП и НАБУ не имеют отношения к проведению проверки депутатов на полиграфе

Новости » Политика    23.10.2019 - 14:30
САП и НАБУ не имеют отношения к проведению проверки депутатов на полиграфе
Фото: НАБУ (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Производство по ситуации в комитете было пока только зарегистрировано в ЕРДР

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не имеет никакого отношения к проведению теста депутатов на полиграфе, который будет проводиться 23 октября. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органов.

По словам собеседника, производство по ситуации в комитете было пока только зарегистрировано в ЕРДР. Поэтому пока неизвестно, планируют ли правоохранители проводить соответствующие действия в отношении нардепов в рамках этого дела.

"По поводу полиграфа, САП и НАБУ не имеют отношения к сегодняшнему полиграфу. Кроме того, в САП нету полиграфа", - сообщил источник.

Отметим, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело из-за возможных взяток в комитете Рады, которые якобы получили нардепы от "Слуги народа". Как сообщалось, Офис президента заподозрил 11 нардепов от "Слуги народа" в получении взяток за то, чтобы они сорвали подготовку антикоррупционного законопроекта.

В связи с этим глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия и заместитель председателя финансового комитета, нардеп Александр Дубинский в прямом эфире пройдут детектор лжи.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов финансового комитета Верховной рады пройти детектор лжи.

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