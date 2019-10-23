ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

САП і НАБУ не мають відношення до проведення перевірки депутатів на поліграфі

Новини » Політика    23.10.2019 - 14:30
САП і НАБУ не мають відношення до проведення перевірки депутатів на поліграфі
Фото: НАБУ (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Провадження щодо ситуації в комітеті було поки що тільки зареєстровано в ЄРДР

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) не має жодного відношення до проведення тесту депутатів на поліграфі, який буде проводитись 23 жовтня. Про це РБК-Україна повідомило джерело у правоохоронних органів.

За словами співрозмовника, провадження щодо ситуації в комітеті було поки що тільки зареєстровано в ЄРДР. Тому наразі невідомо, чи планують правоохоронці проводити відповідні дії щодо нардепів в рамках цієї справи.

"З приводу поліграфу, САП та НАБУ не має відношення до сьогоднішнього поліграфу. Окрім того, в САП немає поліграфа", - повідомило джерело.

Зазначимо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу через можливі хабарі в фінансовому комітеті Ради, які нібито отримали нардепи від "Слуги народу". Як повідомлялось, Офіс президента запідозрив 11 нардепів від "Слуги народу" в отриманні хабарів за те, щоб вони зірвали підготовку антикорупційного законопроекту.

У зв'язку з цим глава фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія і заступник голови фінансового комітету, нардеп Олександр Дубінський в прямому ефірі пройдуть детектор брехні.

Крім того, президент України Володимир Зеленський зажадав від усіх членів фінансового комітету Верховної ради пройти детектор брехні.

САП відкрила справу через можливі хабарі у фінкомітеті Ради Зеленський концентрує владу і це небезпечно, - євродепутат
Новини України НАБУдепутатыСАП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся