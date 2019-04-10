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САП у травні скерує до суду справу щодо розкрадань на "Спецтехноекспорті"

Новини » Суспільство    10.04.2019 - 15:51
САП у травні скерує до суду справу щодо розкрадань на "Спецтехноекспорті"
Фото: керівник САП Назар Холодницький (РБК-Україна)

САП розслідує 11 кримінальних проваджень щодо розкрадань на підприємствах "Укроборонпрому"

Наступного місяця Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерує до суду кримінальне провадження щодо розкрадань на дочірньому підприємстві "Укроборонпрому" - "Спецтехноекспорті". Про це повідомив голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент РБК-Україна. 

"Вже в березні місяці було оголошено низка підозр колишнім і чинним службовим особам "Спецтехноекспорту". Це дочірнє підприємство "Укроборонпрому". Це за фактами розкрадань, сума близько 4 мільйонів доларів. Ці особи під слідством. Ці провадження активно розслідуються. Якщо не цього, то наступного місяці ці провадження будуть скеровані до суду", - повідомив Холодницький. 

Він наголосив, що загалом САП розслідує 11 кримінальних проваджень щодо розкрадань на підприємствах "Укроборонпрому".

"Якщо говорити про "Укроборонпром" у нас є 11 проваджень, які стосуються розкрадань у оборонній галузі. Частина справ вже в судах. Це, зокрема, Львівський бронетанковий завод - вже слухається в суді. Суд рухається повільно, але рухається", - додав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що САП попросить Раду громадського контролю Національного антикорупційного бюро України відреагувати на затягування розслідування розкрадань на підприємствах "Укроборонпрому". Повідомлялося, що в ході процесуального керівництва розслідуванням розкрадань у військовій сфері САП встановила факти порушення закону детективами НАБУ.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко доручив перевірити на детекторі брехні керівників "Укроборонпрому".

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