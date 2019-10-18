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Гладковскому могут избрать меру пресечения уже сегодня, - Рябошапка

Новости » Политика    18.10.2019 - 17:32
Гладковскому могут избрать меру пресечения уже сегодня, - Рябошапка
Фото: Олег Гладковский (из открытых источников)

Генпрокурор не исключает арест Гладковского до конца дня

Меру пресечения задержанному Олегу Гладковскому, бывшему заместителю секретаря СНБО Украины, могут избрать уже сегодня. Об этом на заседании комитета Верховной рады по обеспечению правоохранительной деятельности заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Рябошапка отметил, что накануне был задержан Гладковский.

"Сегодня было сообщено о подозрении. Сегодня должен быть рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения", - заявил генпрокурор.

Отметим, по данным Telegram-канала NABU Daily by Олег Новіков, Национальное антикоррупционное бюро и САП будут ходатайствовать о взятии Гладковского под стражу с альтернативой залога.

В комментарии РБК-Украина в антикоррупционных органах не смогли подтвердить эту информацию.

"Когда мы получим разрешение на информацию, тогда сможем ее сообщить", - сообщили РБК-Украина.

Напомним, по версии следствия, Гладковский использовал должность в СНБО для получения неправомерной выгоды в интересах своей компании "Богдан Моторс". Речь идет о том, что он якобы повлиял на включение в государственный оборонный заказ закупку грузовиков повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у своего дочернего предприятия.

Кроме того, детективы НАБУ установили, что Гладковский не задекларировал доходы жены, полученные от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева - речь идет о доходах в размере около 150 тыс. долларов.

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