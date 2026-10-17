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"Санкційний блекаут": Зеленський відреагував на рішення Трампа щодо "закону Грема"

13:23 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент Володимир Зеленський назвав "санкційним блекаутом" скасування президентом США Дональдом Трампом санкцій проти Росії у підписаному так званому "законі Грема".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

За словами Зеленського, у час, коли росіяни завдали такого масштабного удару по нашій енергетиці, у США було ухвалено рішення повністю проігнорувати закон Ліндсі Грема, який повинен був запровадити справді дієвий тиск на Росію заради припинення цієї війни.

"Цей закон міг - і ще може! - дуже допомогти. Але потрібно, щоб закон справді працював, і кожен голос за це має значення", - наголосив президент.

Він зазгачив, що Росія намагається зробити в Україні блекаут прямо перед зимою. Росіяни хочуть залишити мільйони українців без електрики та опалення.

"Тиск потрібен, щоб це зупинити. Американський санкційний блекаут, послаблення тиску на агресора, грошові винагороди для Путіна – це все тільки спонукає його бити далі. Треба не здавати позиції і намагатись закінчити війну. Закінчити, а не дати Путіну всі підстави продовжувати її безкінечно", - наголосив Зеленський.

Трамп призупинив санкції проти Росії

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення "пекельних санкцій" проти Росії - масштабних мит, обмежень та санкцій, які просував покійний сенатор Ліндсі Грем за купівлю російських енергоносіїв.

Трамп скористався положенням про відміну санкцій у рамках закону, який відстоював Ліндсі Грем як спосіб покарати Росію за війну в Україні.

Директива формально вводить мита, але зупиняє їхню дію. Це означає, що Трамп може застосувати їх в інший час, якщо захоче.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, який разом із Ліндсі Гремом розробляв закон про "пекельні санкції" проти Росії, різко розкритикував Трампа за його відмову запроваджувати ці обмеження.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд ТрампСанкції проти РосіїВійна в Україні