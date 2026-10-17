"Санкционный блекаут": Зеленский отреагировал на решение Трампа о "законе Грэма"

По словам Зеленского, в то время, когда россияне нанесли такой масштабный удар по нашей энергетике, в США было принято решение полностью проигнорировать закон Линдси Грэмма, который должен был ввести действительно действенное давление на Россию ради прекращения этой войны.

"Этот закон мог - и еще может! - очень помочь. Но нужно, чтобы закон действительно работал, и каждый голос за это имеет значение", - подчеркнул президент.

Он сказал, что Россия пытается сделать в Украине блекаут прямо перед зимой. Россияне хотят оставить миллионы украинцев без электричества и отопления.

"Давление нужно, чтобы это остановить. Американский санкционный блекаут, ослабление давления на агрессора, денежные вознаграждения для Путина - это все только побуждает его избивать дальше. Надо не сдавать позиции и пытаться закончить войну. Закончить, а не дать Путину все основания продолжать ее бесконечно", - подчеркнул Зеленский.