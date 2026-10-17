"Санкционный блекаут": Зеленский отреагировал на решение Трампа о "законе Грэма"

Президент Владимир Зеленский назвал "санкционным блекаутом" отмену президентом США Дональдом Трампом санкций против России в подписанном так называемом "законе Грэма".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
По словам Зеленского, в то время, когда россияне нанесли такой масштабный удар по нашей энергетике, в США было принято решение полностью проигнорировать закон Линдси Грэмма, который должен был ввести действительно действенное давление на Россию ради прекращения этой войны.
"Этот закон мог - и еще может! - очень помочь. Но нужно, чтобы закон действительно работал, и каждый голос за это имеет значение", - подчеркнул президент.
Он сказал, что Россия пытается сделать в Украине блекаут прямо перед зимой. Россияне хотят оставить миллионы украинцев без электричества и отопления.
"Давление нужно, чтобы это остановить. Американский санкционный блекаут, ослабление давления на агрессора, денежные вознаграждения для Путина - это все только побуждает его избивать дальше. Надо не сдавать позиции и пытаться закончить войну. Закончить, а не дать Путину все основания продолжать ее бесконечно", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении "адских санкций" против России - масштабных пошлин, ограничений и санкций, которые продвигал покойный сенатор Линдси Грэм за покупку российских энергоносителей.
Трамп воспользовался положением об отмене санкций в рамках закона, отстаивавшего Линдси Грэм как способ наказать Россию за войну в Украине.
Директива формально вводит пошлины, но останавливает их действие. Это означает, что Трамп может использовать их в другое время, если захочет.
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, который вместе с Линдси Грэмом разрабатывал закон об "адских санкциях" против России, подверг резкой критике Трампа за его отказ вводить эти ограничения.