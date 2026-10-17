"Підлий і боягузливий вчинок": сенатор Блюменталь накинувся на Трампа через санкції проти РФ

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, який разом із Ліндсі Гремом розробляв закон про "пекельні санкції" проти Росії, різко розкритикував президента США Дональда Трампа за його відмову запроваджувати ці обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Блюменталя у соцмережі Х.

Сенатор зазначив, що рішення глави Білого дому суперечить волі більшості американців та їхніх представників у Конгресі США.

"Дональд Трамп вкотре підтверджує, що він виступає на боці кровожерливого головоріза та тих, хто сприяє російській військовій машині, і проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників", - наголосив Блюменталь.

Він додав, що рішення Трампа не має жодного стосунку до національної безпеки США, а пов’язані виключно з його підлещуванням до Путіна.

"Сподіваюся, що мої колеги-республіканці приєднаються до мене у засудженні цього підлого та боягузливого вчинку", - зазначив демократ.