Санкції змусили РФ та Іран обмінюватися нафтопродуктами, - ЗМІ

Росія почала обмінюватися нафтопродуктами з Іраном, що є останньою ознакою поглиблення зв'язків між двома країнами, які перебувають під санкціями. Зближенням для них стала війна РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Після вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого Москва і Тегеран, дедалі більше ізольовані санкціями США, прагнули значно поглибити своє економічне та військове партнерство. Ісламська Республіка також стикається з додатковими санкціями за її роль у постачанні зброї Росії для конфлікту.

Як повідомляє видання, Іран також домагається угоди щодо обміну газом з РФ. Згідно з цією угодою Іран імпортуватиме російський газ через країну-посередника для збільшення експорту з Ісламської Республіки, а також інвестицій у проект ЗПГ і трубопровід до Пакистану, який застопорився.

Також стало відомо, що Іран та Росія підписали нафтові та газові контракти на суму 6,5 млрд доларів у рамках меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає додаткові угоди на суму до 40 млрд доларів.