Санкции заставили РФ и Иран обмениваться нефтепродуктами, - СМИ

Россия начала обмениваться нефтепродуктами с Ираном, что является последним признаком углубления связей между двумя находящимися под санкциями странами. Сближением для них стала война РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
После вторжения России в Украину в конце февраля Москва и Тегеран, все более изолированные санкциями США, стремились значительно углубить свое экономическое и военное партнерство. Исламская Республика также сталкивается с дополнительными санкциями за роль в поставке оружия России для конфликта.
Как сообщает издание, Иран также добивается соглашения по обмену газом с РФ. Согласно этому соглашению Иран будет импортировать российский газ через страну-посредника для увеличения экспорта из Исламской Республики, а также инвестиций в проект СПГ и застопорившийся трубопровод в Пакистан.
Также стало известно, что Иран и Россия подписали нефтяные и газовые контракты на сумму 6,5 млрд долларов в рамках меморандума о взаимопонимании, который предусматривает дополнительные соглашения на сумму до 40 млрд долларов.
Напомним, что Россия изобрела новый способ обхода нефтяных санкций.
Также Россия ускорила загрузку танкеров в преддверии нефтяного эмбарго ЕС.
Фактически после введения европейских санкций объем продаваемой Россией нефти может не сильно сократиться, но доход от этого должен снизиться существенно.
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