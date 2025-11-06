Санкції "вбивають" російський винищувач Су-57: що показав витік документів

Міжнародні санкції фактично паралізували виробництво російського винищувача Су-57.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.
InformNapalm і кіберцентр Fenix отримали доступ до внутрішніх документів російського підприємства ОКБМ, яке виробляє деталі для винищувача Су-57.
З документів видно, що Росія сама не може виробляти ключові комплектуючі для свого "п'ятого покоління". Для цього Москві потрібні імпортні високоточні верстати та обладнання з ЄС і США.
Однак, як відомо, після запровадження санкцій ці постачання зупинилися, і в росіян утворився дефіцит виробничих потужностей.
Через це програми зі створення і модернізації авіації регулярно зриваються. Закупівлі через Китай не рятують ситуацію - потрібна саме європейська та американська техніка.
Нагадаємо, що 23 жовтня 2025 ОКБМ офіційно додали до 19-го пакета санкцій ЄС, що ще більше сповільнило виробництво Су-57 та інших літаків.
"Висновок простий: без західних технологій "п'яте покоління" Росія не виробить. А санкції продовжують закручувати гайки", - додали в центрі.
Раніше США оголосили про посилення санкцій проти Росії у відповідь на її війну проти України. Під обмеження потрапили два найбільші нафтові концерни - "Роснефть" і "Лукойл".
Хоча нові санкції офіційно набудуть чинності 20 листопада, їхній ефект вже відчутний: російська економіка зазнає додаткового тиску, а індійські нафтопереробні компанії заявили про плани скоротити закупівлі російської нафти.
При цьому нещодавно з'явилася інформація про те, що "Лукойл" може продати свої закордонні активи швейцарській компанії Gunvor.
Детальніше про вплив нових санкцій США на Росію - в матеріалі РБК-Україна.