InformNapalm і кіберцентр Fenix отримали доступ до внутрішніх документів російського підприємства ОКБМ, яке виробляє деталі для винищувача Су-57.

З документів видно, що Росія сама не може виробляти ключові комплектуючі для свого "п'ятого покоління". Для цього Москві потрібні імпортні високоточні верстати та обладнання з ЄС і США.

Однак, як відомо, після запровадження санкцій ці постачання зупинилися, і в росіян утворився дефіцит виробничих потужностей.

Через це програми зі створення і модернізації авіації регулярно зриваються. Закупівлі через Китай не рятують ситуацію - потрібна саме європейська та американська техніка.

Нагадаємо, що 23 жовтня 2025 ОКБМ офіційно додали до 19-го пакета санкцій ЄС, що ще більше сповільнило виробництво Су-57 та інших літаків.

"Висновок простий: без західних технологій "п'яте покоління" Росія не виробить. А санкції продовжують закручувати гайки", - додали в центрі.