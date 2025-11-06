RU

Санкции "убивают" российский истребитель Су-57: что показала утечка документов

Фото: санкции "убивают" российский истребитель Су-57: (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Международные санкции фактически парализовали производство российского истребителя Су-57.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

InformNapalm и киберцентр Fenix получили доступ к внутренним документам российского предприятия ОКБМ, которое производит детали для истребителя Су-57.

Из документов видно, что Россия сама не может производить ключевые комплектующие для своего "пятого поколения". Для этого Москве нужны импортные высокоточные станки и оборудование из ЕС и США.

Однако, как известно, после введения санкций эти поставки остановились, и у россиян образовался дефицит производственных мощностей.

Из-за этого программы по созданию и модернизации авиации регулярно срываются. Закупки через Китай не спасают ситуацию - нужна именно европейская и американская техника.

Напомним, что 23 октября 2025 года ОКБМ официально добавили в 19-й пакет санкций ЕС, что еще больше замедлило производство Су-57 и других самолетов.

"Вывод простой: без западных технологий "пятое поколение" Россия не произведет. А санкции продолжают закручивать гайки", - добавили в центре.

Санкции США

Ранее США объявили об ужесточении санкций против России в ответ на ее войну против Украины. Под ограничения попали два крупнейших нефтяных концерна - "Роснефть" и "Лукойл".

Хотя новые санкции официально вступят в силу 20 ноября, их эффект уже ощутим: российская экономика испытывает дополнительное давление, а индийские нефтеперерабатывающие компании заявили о планах сократить закупки российской нефти.

При этом недавно появилась информация о том, что "Лукойл" может продать свои зарубежные активы швейцарской компании Gunvor.

Подробнее о влиянии новых санкций США на Россию - в материале РБК-Украина.

