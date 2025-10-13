ua en ru
Санкції та падіння цін обвалили російську вугільну галузь, - FT

Росія, Понеділок 13 жовтня 2025 12:40
Санкції та падіння цін обвалили російську вугільну галузь, - FT Фото: Вугільна галузь Росії опинилася в найглибшій кризі за 30 років (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Вугільна галузь Росії стала однією з головних економічних жертв повномасштабної війни проти України. Санкції, зростання витрат і падіння світових цін призвели до найважчої кризи за останні 30 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними російського статистичного агентства, збитки галузі за перші сім місяців року становили 2,8 мільярда доларів - удвічі більше, ніж за весь 2024 рік.

"Війна - це погано для більшості російських бізнесів, якщо не для всіх. Але вугільний сектор перебуває у справжній дупі", - розповів Financial Times один відомий російський підприємець.

Масові збитки і зупинка шахт

Хоча вугілля дає менше 1% ВВП і доходів бюджету Росії, воно забезпечує роботою понад 140 тисяч осіб. Для низки регіонів ця галузь залишається важливим джерелом зайнятості та податкових надходжень.

"Вугільна промисловість переживає найгострішу кризу з 1990-х років. Під загрозою тисячі робочих місць і податкові доходи десятків регіонів", - заявив генеральний директор компанії "Російське вугілля" Володимир Коротін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс".

За даними Міненерго РФ, до вересня діяльність припинили 23 вугільні компанії - близько 13% від загальної кількості. Ще 53 перебувають на межі закриття.

Причини кризи і падіння цін

Світові ціни на енергетичне вугілля 2025 року опустилися до багаторічних мінімумів. Виробництво сягнуло рекордних рівнів у Китаї - найбільшому виробнику та споживачеві вугілля у світі.

Зараз тонна вугілля коштує близько 93 доларів, що на 78% нижче пікових цін 2022 року. Російські виробники змушені продавати вугілля з великими знижками через санкції та проблеми з експортом.

Розрахунки Financial Times на основі даних агентства Argus показують, що на початку 2022 року ціни на російське вугілля були на 60% нижчими за світові, але пізніше розрив скоротився до приблизно 20%, коли торгові потоки стабілізувалися.

Логістичні проблеми та перевантажені залізниці

Різке зростання внутрішніх витрат на залізничні перевезення погіршило становище галузі. Більш прибуткові вантажі, як-от нафта, що раніше йшли в Європу, тепер перенаправляються в інші країни, створюючи затори на шляхах, що з'єднують вугільні регіони з портами.

Експерти зазначають, що ніхто не очікував такої кризи одразу після початку повномасштабного вторгнення, коли ціни на вугілля та енергоносії різко зросли.
Тепер же галузь зіткнулася з падінням прибутку, закриттям підприємств і зростанням соціальної напруженості в шахтарських регіонах Росії.

Раніше агентство Reuters повідомляло, обсяги вантажоперевезень РЖД у 2024 році впалидо 15-річного мінімуму. Брак робочої сили і локомотивів посилив проблеми з пропускною спроможністю.

Війна проти України і санкції б'ють по російській економіці. Від залізниць і автомобілів до металів, вугілля, алмазів і цементу - деякі з найбільших промислових компаній Росії відправляють працівників у неоплачувані відпустки або скорочують штат.

