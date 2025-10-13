ua en ru
Санкции и падение цен обрушили российскую угольную отрасль, - FT

Россия, Понедельник 13 октября 2025 12:40
Санкции и падение цен обрушили российскую угольную отрасль, - FT Фото: Угольная отрасль России оказалась в самом глубоком кризисе за 30 лет (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Угольная отрасль России стала одной из главных экономических жертв полномасштабной войны против Украины. Санкции, рост издержек и падение мировых цен привели к самому тяжелому кризису за последние 30 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным российского статистического агентства, убытки отрасли за первые семь месяцев года составили 2,8 миллиарда долларов - вдвое больше, чем за весь 2024 год.

"Война - это плохо для большинства российских бизнесов, если не для всех. Но угольный сектор находится в настоящей заднице", - рассказал Financial Times один известный российский предприниматель.

Массовые убытки и остановка шахт

Хотя уголь дает менее 1% ВВП и доходов бюджета России, он обеспечивает работой более 140 тысяч человек. Для ряда регионов эта отрасль остается важным источником занятости и налоговых поступлений.

"Угольная промышленность переживает самый острый кризис с 1990-х годов. Под угрозой тысячи рабочих мест и налоговые доходы десятков регионов", - заявил генеральный директор компании "Русский уголь" Владимир Коротин в интервью агентству "Интерфакс".

По данным Минэнерго РФ, к сентябрю деятельность прекратили 23 угольные компании - около 13% от общего числа. Еще 53 находятся на грани закрытия.

Причины кризиса и падение цен

Мировые цены на энергетический уголь в 2025 году опустились до многолетних минимумов. Производство достигло рекордных уровней в Китае - крупнейшем производителе и потребителе угля в мире.

Сейчас тонна угля стоит около 93 долларов, что на 78% ниже пиковых цен 2022 года. Российские производители вынуждены продавать уголь с большими скидками из-за санкций и проблем с экспортом.

Расчеты Financial Times на основе данных агентства Argus показывают, что в начале 2022 года цены на российский уголь были на 60% ниже мировых, но позже разрыв сократился до примерно 20%, когда торговые потоки стабилизировались.

Логистические проблемы и перегруженные железные дороги

Резкий рост внутренних расходов на железнодорожные перевозки усугубил положение отрасли. Более прибыльные грузы, такие как нефть, ранее шедшие в Европу, теперь перенаправляются в другие страны, создавая заторы на путях, соединяющих угольные регионы с портами.

Эксперты отмечают, что никто не ожидал такого кризиса сразу после начала полномасштабного вторжения, когда цены на уголь и энергоносители резко выросли.
Теперь же отрасль столкнулась с падением прибыли, закрытием предприятий и ростом социальной напряженности в шахтерских регионах России.

Ранее агентство Reuters. сообщало, объемы грузоперевозок РЖД в 2024 году упали до 15-летнего минимума. Нехватка рабочей силы и локомотивов усугубила проблемы с пропускной способностью.

Война против Украины и санкции бьют по российской экономике. От железных дорог и автомобилей до металлов, угля, алмазов и цемента - некоторые из крупнейших промышленных компаний России отправляют работников в неоплачиваемые отпуска или сокращают штат.

